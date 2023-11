Mick Jagger lüftet Geheimnis um Stones-Zunge

Das Vorbild für das weltbekannte Logo der Rolling Stones mit der herausgestreckten Zunge war nach Angaben von Sänger Mick Jagger eine indische Göttin: Er habe sich von der roten Zunge der Hindu-Göttin Kali inspirieren lassen, verriet Jagger der Zeitung Times of India in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.