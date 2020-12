Michelle Hunziker macht Winterurlaub im Ex-Corona-Hotspot Bergamo

"Wir sind hier schon wieder im Lockdown, aber alle zusammen und gesund", berichtet Hunziker über die aktuelle Lage in der Heimatstadt ihres Mannes - was die Moderatorin jedoch nicht davon abhält, zusammen mit ihren Töchtern zumindest für eine Weile im Freien den ersten Schnee zu genießen. "Gerade als Mama muss man für seine Kinder in solchen Zeiten den Humor hochhalten. Sie brauchen Spaß und Ablenkung, damit sie aus so 'ner Krise kein Trauma mitnehmen", ist sie sich sicher.