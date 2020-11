Michelle Hunzikers Tochter Aurora Ramazzotti mit Corona infiziert

Sie habe sofort gemerkt, "was los ist". Auf eine Ansteckung sei sie nach den vergangenen Monaten eigentlich relativ gut vorbereitet gewesen. "Aber bis ich es selbst erlebt habe, wusste ich nicht, was mich erwarten würde", so Aurora.

Dennoch habe sie zunächst gehofft, es sei nicht das Coronavirus. "Ich hatte eine sehr starke Nasennebenhöhlenentzündung", schildert sie ihren Krankheitsverlauf.

Auch Aurorass Freund, Goffredo Cerza, sei infiziert. Zusammen mit Cerza befinde sie sich in Quarantäne, so Aurora Ramazzotti. Seit rund einer Woche kämpft die Tochter des Musikers und der Moderatorin nun schon gegen das Virus an, befinde sich inzwischen aber auf dem Weg der Besserung. Auch ihrem Freund gehe es inzwischen beser.

Michelle Hunziker hat die Coronainfektion ihrer Tochter bisher nicht kommentiert. Sie selbst scheint sich nicht angesteckt zu haben. Zumindest zeigt sich die Schweizerin auf Instagram sichtlich gesund bei den Proben für die italienische Musikshow "All Together Now".