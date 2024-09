Michael Wendler und Laura Müller enthüllen Geschlecht ihres 2. Kindes

Der stark in der Kritik stehende Musiker und seine Frau leben seit mehreren Jahren in Florida, wo sie sich 2020 auch das Jawort gaben. Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Wendler hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Eklats von sich reden gemacht. Auf der Plattform Telegram teilte er zudem immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien.