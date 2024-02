Pocher traf in den USA Michael Wendler - und gab ihm einen Rat

Komiker Oliver Pocher (45) hat sich nach eigenen Angaben in den USA privat mit dem stark in der Kritik stehenden Schlagersänger Michael Wendler (51) getroffen.

Der mit NS-Verharmlosungen aufgefallene Sänger habe ihn gefragt, ob er nicht mal "vorbeikommen" wolle, berichtete Pocher in einer am Freitag veröffentlichten Folge des Podimo-Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", in dem er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) auftritt.

Wendler, der seit mehreren Jahren in Florida lebt, habe von Pochers Aufenthalt in den USA gewusst. "Dann habe ich mich mit ihm getroffen und habe mir das mal so angehört, was er so zu erzählen hat, wie die letzten drei Jahre für ihn so gelaufen sind", berichtete Pocher. Seiner Einschätzung nach waren diese Jahre für den Wendler, der von sich selbst gern in der dritten Person spricht, "unterdurchschnittlich".

© Getty Images / DeFodi Images / Kontributor Michael Wendler

Das musste man als Untertreibung verstehen, denn der in Dinslaken geborene Schlagerbarde machte in den vergangenen Jahren eher mit öffentlichen Eklats als mit Musik von sich reden. 2020 löste er einen Skandal aus, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" vorwarf. Der Sender RTL, der ihn damals als Juror in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" verpflichtet hatte, distanzierte sich umgehend. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er komplett aus dem Format herausgeschnitten. Danach spielte er in großen Fernsehproduktionen keine Rolle mehr. Für Verschwörungstheorien anfällig Auf der Plattform Telegram teilte Wendler zudem immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten. Zur Corona-Pandemie, die er als "Fake-Pandemie" bezeichnete, teilte er etwa einen Beitrag eines anderen Nutzers mit dem Titel „Impfung - die Endlösung der Menschheitsfrage“ - eine Anspielung auf die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Juden und Jüdinnen. Pocher berichtete, er habe den Wendler nun gefragt, "warum er denn eigentlich so eine Scheiße labert". Niemand interessiere, was er denke, habe er ihm gesagt. Die Frage sei gewesen, "was überhaupt mit ihm los ist". "Ich versteh' das alles nicht", sagte Pocher.