Sie waren verstritten, jetzt trauert der Wendler um seine Mama

Wendler: Seit Monaten kein Kontakt mehr zu seiner Mutter

"Wie ich soeben erfahren habe, ist meine Mutter gestorben", schreibt der Wendler. "Leider hatten wir in den vergangenen Monaten durch Meinungsverschiedenheiten keinen Kontakt mehr", gibt er zu. Dies habe aber nichts mit seinen Ansichten zur Corona-Pandemie zu tun gehabt, wie Michael Wendler betont. Auch mit ihrer Schwiegertochter, Michael Wendlers Ehefrau Laura Müller, soll sich seine Mutter nicht verstanden haben.

Der Tod seiner Mutter trifft den umstrittenen Schlagerstar hart. "Ich habe dich immer geliebt, Mutterherz, und ich werde dich immer lieben", schreibt der 48-Jährige.

Auch Laura Müller äußerte sich via Instagram zum Tod ihrer Schwiegermutter. In einer Instagram-Story teilt sie einen kurzen Abschiedsbrief auf schwarzem Hintergrund. "Liebe Christine, leider kannten wir uns viel zu kurz. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie. Deine Schwiegertochter Laura", so Wendlers Frau.