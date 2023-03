Michael Wendler-Doku nach massivem Gegenwind gestoppt

Nur einen Tag nach der Ankündigung des Formats hat RTLzwei seine Pläne zu einer neuen Dokusoap mit dem umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler wieder gestoppt. "Die geplante Dokusoap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLzwei produziert und ausgestrahlt", teilte der Sender am Mittwoch mit. Zur Begründung hieß es, dass man die "Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen" habe und Stimmen des Publikums ernst nehme.

"Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben", erklärte der Privatsender. RTLzwei hatte erst am Dienstag angekündigt, eine neue Sendung mit Wendler und seiner Frau über deren Schwangerschaft senden zu wollen. Das war auf breite Kritik gestoßen.

Früher galt singende Speditionskaufmann Michael Wendler als Phänomen. Seine Schlager-Texte waren nicht die ausgeklügeltesten, aber seine Fans liebten ihn. "Der Wendler" brachte seinen Anhängern ein bisschen von der sonnigen Stimmung des Ballermanns nachhause. Inzwischen liegt seine Karriere brach.

Wender stieß auf massiven Gegenwind

Im Herbst 2020 äußerte sich Wendler in einem irritierenden Video zur Coronapolitik in Deutschland. Der Sender RTL, der ihn als Juror für die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" verpflichtet hatte, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich sofort von ihm. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen rausgeschnitten. Sprechblasen ersetzten Wortmeldungen von ihm. Angeblich sei "KZ" eine Abkürzung für "Krisen Zentrum" gewesen, behauptete er später.

Vergessen schienen Wendlers Aussagen in Anbetracht der Nachrichten, dass er ins deutsche Fernsehen zurückkehren dürfe. Die Doku-Soap hätte sich um Lauras Schwangerschaft drehen sollen. Die Ausstrahlung "inklusive der Geburt" sei noch in diesem Jahr geplant gewesen. Andere Reality-Stars wie "die Geissens" hatten ihren Unmut geäußert.

Wendlers Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt sie mit dem 28 Jahre älteren Künstler in dessen Wahlheimat Florida, wo sie einander 2020 auch das Jawort gaben. Was Wendler aktuell genau in den USA so treibt - unklar. Die Schwangerschaft machte das Paar im Februar öffentlich.