Öffentlicher Streit bei RTL wegen des Comebacks von Michael Wendler

Wieviel Holocaust-Verharmlosung steckt in Schlagerstar Michael Wendler? Ein Posting auf der Plattform Telegram, in der er vom "KZ Deutschland" schrieb, das Menschen mittels Coronamaßnahmen einsperre, sorgte Anfang 2021 für seinen Rauswurf bei RTL. Wendler beteuerte, er habe mit dem Kürzel "Krisenzentrum" gemeint. RTL reichte es damals aber endgültig mit dem Corona-Leugner: Der Sender schnitt ihn aus bereits abgedrehten Folgen von "Deutschland sucht den Superstar" heraus.

Plötzlich rehabilitiert?

Entsprechend verwundert war die Branche über die Berichte, dass RTL Zwei eine Doku-Soap mit dem umstrittenen Musiker und seiner Frau Laura plane: Hier werde es "intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura" geben, kündigte der Privatsender an. Die Ausstrahlung "inklusive der Geburt" sei noch in diesem Jahr geplant.

Öffentliche Kritik von Konzernverwandschaft

Nein, befindet die RTL Group Deutschland offenbar. Denn der Streamingdienst RTL+ richtete seinem Partnersender RTL Zwei via Twitter aus, die Folgen weder vor noch nach der Ausstrahlung in den Dienst zu nehmen. Laut dem deutschen Branchendienst DWDL ist das aber ein wesentlicher Einnahmefaktor für RTL Zwei. Die Rechte für die Ausstrahlung im Internet werden nämlich separat verrechnet. Dass RTL+ das Projekt so öffentlich cancelt, ist ein Indiz, wie schief der Haussegen hängt.