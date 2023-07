Michael J. Fox und Ehefrau Tracy: Liebeserklärungen zum 35. Hochzeitstag

Seit 32 Jahren ringt Michael J. Fox mit Parkinson. Die Krankheit schränkte die Schauspielkarriere des "Zurück in die Zukunft"-Stars stark ein - doch sie konnte den ewigen Optimisten und Kämpfer nicht brechen. In seinem Buch "No Time Like the Future" konnte er selbst der Nervenerkrankung etwas Positives abgewinnen: Ein "Geschenk" sei es gewesen, dass sie ihn gebremst habe, erklärt Fox darin. "Ich nehme mir Zeit. Die Zeit nimmt nicht mich." Drei Jahre länger ist er mit seiner Frau Tracy Pollan verheiratet. Nun feierte das Paar seinen Hochzeitstag. Fox und Pollan gratulierten sich öffentlich via Instragram.