Michael J. Fox: "Eines Tages wird mir das Benzin ausgehen"

Er mache sich Sorgen, dass er seiner Frau Tracy oder einem ihrer vier Kinder auf der Stra├če in die Arme fallen und sie so in Gefahr bringen k├Ânnte, so Fox. Vor seiner Sterblichkeit habe er hingegen keine Angst. "Eines Tages wird mir das Benzin ausgehen", sagt der Schauspieler. "Eines Tages werde ich sagen: 'Es geht nicht mehr. Ich gehe heute nicht raus.' Wenn es so weit ist, werde ich mir das erlauben. Ich bin 62 Jahre alt. Sicher, wenn ich morgen sterbe, w├Ąre das fr├╝h, aber nicht ungew├Âhnlich. Davor habe ich keine Angst."

