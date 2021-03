Michael Douglas über Drogensucht von Sohn Cameron: "Wünsche ich niemandem"

Hollywoodstar Michael Douglas sprach über seine wohl härteste Zeit als Vater. Im Interview mit dem AARP-Magazin enthüllte er, wie es ihm während der Zeit ging, als sein Sohn Cameron in die Drogensucht schlitterte. Demnach habe er dadurch vor allem Selbstschutz gelernt. Er habe "Grenzen gesetzt, groß und klein", so der Schauspieler. "Es war schwer, mich und meine Familie schützen zu müssen und meinem Sohn zu sagen, dass er recht hat, wenn er das Gefühl hat, dass ich mich von ihm zurückziehe - weil ich befürchtete, dass er sich selbst oder jemand anderen umbringen würde." Diese Erfahrung wünsche er niemandem, so Douglas.