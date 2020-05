Michael Bublé schenkt Pflegerin seines Großvaters sein Haus

Der kanadische Sänger Michael Bublé überraschte die Pflegerin seines verstorbenen Großvaters mit einem besonderen Geschenk - dessen Villa. Er habe sich zu Lebzeiten gewüscht, dass Minette, die Angestellte und Freundin zugleich für Bublés Opa Demetrio Santanga war - in seinem Haus leben werde können, sagte Bublé in der TV-Sendung Celebrity IOU, in der Prominente mithelfen, Häuser zu renovieren.