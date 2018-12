Mia Farrow & Woody Allen: Affäre mit minderjährigem Model?

Seit Jahren wird Woody Allen (83) sexueller Missbrauch vorgeworfen. Nun werden neue Vorwürfe gegen den Regisseur laut. In einem Interview mit The Hollywood Reporter behauptet Model Babi Christina Engelhardt (59), eine geheime Beziehung mit Allen gehabt zu haben. Die Affäre habe 1976 begonnen, als sie 16 und der Filmemacher 41 Jahre alt gewesen war, und acht Jahre gedauert. Auch Allens damalige Freundin, Mia Farrow, soll Teil der sexuellen Beziehung gewesen sein.

"Ich war ihm unterwürfig"

Sie habe Woody Allen in einem Restaurant angesprochen und ihm ihre Nummer gegeben, berichtet die gebürtige Deutsche, die heute auf den Vornamen Babi verzichtet und sich Christina Engelhardt nennt. "Nachdem du schon genug Autogramme unterzeichnet hast, bekommst du jetzt eines von mir", habe sie dem berühmten Filmemacher mitgeteilt.

Daraufhin habe Woody Allen sie in sein Penthouse in der Fifth Avenue in New York, mit Blick auf den Central Park, eingeladen.

Ziemlich schnell habe sich eine sexuelle Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Nach dem ersten Date habe Allen die Regeln für weitere Treffen festgelegt: Aus Gründen der Privatsphäre sollte es nur Treffen in Allens Apartment geben. Auch Diskussionen über die Arbeit des Filmemachers seien unerwünscht gewesen. Auf die Forderungen sei Engelhardt ohne zu widersprechen eingegangen: "In dem Wissen, dass er Regisseur war, habe ich mich nicht mit ihm angelegt. Ich war unterwürfig."