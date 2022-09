Metal-Musiker Matthew Scar sieht Heath Ledger zum Verwechseln ähnlich

Das ist doch, aber das kann ja gar nicht sein ...? So oder so ähnlich geht es dem italienischen Metal-Musiker Matthew Scar (30) immer wieder, denn er schaut dem 2008 an einer Überdosis verstorbenen Hollywood-Star Heath Ledger so richtig ähnlich. Leute starren ihn an und wollen ein Bild mit ihm.

„Normalerweise sagen sie als Erstes, wenn sie auf mich zukommen: ,Tut mir leid, ich weiß, dass du das oft hörst, aber weißt du, wie du aussiehst?’“, erzählt er der Plattform NeedToKnow.Online.