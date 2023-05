Rihannas Auftritt bei Met-Gala lässt Fans rätseln, ob sie verheiratet ist

Nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes und der Bekanntgabe, dass Rihanna erneut schwanger ist, heizte die Musikerin jetzt bei der Met-Gala 2023 auch noch Hochzeitsgerüchte an. Rihanna präsentierte sich bei dem Fashion-Event in brautähnlicher Kleidung - was Spekulationen um ein mögliches heimliches Jawort auslöste.

Rihanna als Braut bei Met-Gala

Rihanna zeigte sich bei der Met-Gala an der Seite ihres Partners Asap Rocky in einem fulminanten weißen Valentino-Ensemble mit einem blumengeschmückten Umhang und einer dramatischen Schleppe.