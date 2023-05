Met-Gala 2023: Stars ehrten Karl Lagerfeld + 2 Baby-Überraschungen

Stars wie Rihanna, Jennifer Lopez und Nicole Kidman haben im New Yorker Metropolitan Museum den Star-Designer Karl Lagerfeld posthum gefeiert. Rund fünf Stunden lang die Stars am Montagabend (Ortszeit) über einen beige-rot-blauen Teppich, der über der Eingangstreppe des berühmten Museums am Central Park in Manhattan ausgelegt worden war. Mit dem Spektakel wurde die Ausstellung "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" über das Werk des Designers im Metropolitan Museum eröffnet.

