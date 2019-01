Mentale Probleme: Paris Jackson in der Psychiatrie

Die Tochter des Kind of Pop hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Depressionen und Alkoholproblemen zu kämpfen. Mit 15 Jahren hatte Paris versucht, sich das Leben zu nehmen – und war sich danach erstmals in eine Psychiatrie in Behandlung.

"Ich habe viele Dinge getan, die 13-, 14- und 15-Jährige nicht machen sollten. Ich versuchte, schnell aufzuwachsen, und ich war keine wirklich nette Person. Ich war verrückt. Ich war wirklich verrückt. Ich habe viel jugendliche Angst erlebt. Und ich musste mit meiner Depression und meinen Angstzuständen ohne irgendwelche Hilfe klarkommen", erzählte Paris Jackson 2017 im Gespräch mit dem Rolling Stone-Magazin.

Neuer Freund schuld an Krise?

Seit einigen Monaten ist Paris Jackson mit mit dem Gitarristen ihrer Band "The Sunflowers", Gabriel Glenn, zusammen. Ein Insider behauptete vor einigen Wochen, dass dieser einen schlechten Einfluss auf den Jackson-Spross habe.