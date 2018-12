Sorge um Paris Jackson: Neuer Freund soll schlechter Einfluss sein

Oma Katherine sieht die Situation aber offenbar nicht ganz so locker. "Sie hat Angst, dass sie nach ihrem Sohn nun auch noch ihre Enkelin an die Drogen verliert", berichtet ein Insider. Die Situation soll die 88-Jährige zunehmend belasten. "Sie weint, weil sie diese Seite von Paris noch nie gesehen hat. Sie erkennt ihre Enkelin kaum wieder", heißt es aus dem Umfeld der Jackson-Familie.

Die Sorgen sind nicht vollkommen unbergündet. Paris Jackson hatte in der Vergangenheit psychische Probleme. Zwei Mal versuchte sie sich nach dem Tod ihres Vater das Leben zu nehmen. Zudem hatte die Tochter des King of Pop in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen. 2013 begab sie sich deswegen in Therapie. Doch es kam zu Rückfällen. Erst 2017 konnte Paris Jackson sich selbst als "clean" bezeichnen.