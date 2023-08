Melissa Joan Hart über schlimmste Zeit während "Sabrina"-Skandal

➤ Mehr lesen: Nach gelöschtem Instagram-Account: Gerüchte um Ehe & Charlènes Aufenthaltsort

Sie sei verzweifelt gewesen, so Hart. Außerdem habe sie sich kürzlich von ihrem Freund getrennt. Inmitten dieser schwierigen Zeit habe sie Popstar Britney Spears kennengelernt.

(Doch kein) Vertragsbruch

Wie sich herausstellte, hatte das Magazin ohne Genehmigung Harts Seriennamen "Sabrina" auf das Cover gedruckt. "In meinem Vertrag bei Archie Comics stand, dass ich die Figur niemals unbekleidet spielen würde. Also hieß es, ich verstoße gegen die Regeln", so die Schauspielerin. Tatsächlich habe sie keine Krontrolle über die Situation gehabt. Schlussendlich passierte nichts und die Serie lief weiter.

Melissa Joan Hart wurde in ihrer Jugend durch ihre Rolle in "Sabrina - total verhext" (1996-2003) quasi über Nacht zum Star. Auch wenn sie beruflich nie wieder an ihre Erfolge von damals anknüpfen konnte, dürfte ihre Darstellung der Halbhexe Sabrina Spellman vor allem alljenen, die in den 1990er-Jahren aufgewachsen sind, in Erinnerung geblieben sein.