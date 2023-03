Melissa Joan Hart half Kindern nach Schul-Schießerei in den USA

Es waren herzzerreißende Szenen, die sich vor der Covenant-Volksschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee abspielten. Verängstigte Kinder verlassen in langen Reihen das zum Tatort gewordene Schulgebäude, halten sich dabei fest an den Händen. In ihren Gesichtern: Angst, Entsetzen, Fassungslosigkeit.

Eine schwer bewaffnete Frau hat hier kurz zuvor am Montag sechs Menschen erschossen, darunter drei neunjährige Kinder. Sie war hier einst selbst zur Schule gegangen. Schauspielerin Melissa Joan Hart ("Sabrina - Total verhext") befand sich eigenen Angaben zufolge während des Amoklaufs in der Nähe des Tatorts. Sie habe Kindern geholfen, sich in Sicherheit zu bringen, sagt sie sichtlich emotional in einem auf Instagram veröffentlichten Video.