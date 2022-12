Melanie Müller: Neues Video zeigt sie mit Neo-Nazis

Die Sängerin ist in dem Video im Publikum zu sehen. Umringt von tätowierten Männern feuert sie einen der Boxer an. Veranstalter soll Steffen S. gewesen sein, der laut Bild und Spiegel Online in der Rocker- und Hooligan-Szene verankert ist. Er soll Berichten zufolge der vermummte Kampfrichter in dem Video sein.

Melanie Müller weist die Vorwürfe, Kontakte zur rechtsradikalen Szene zu pflegen, einmal mehr zurück. Sie behauptet, die Veranstaltung sei ihr und ihrem Management als ein Charity-Event für trauernde Kinder vorgestellt worden.