Melanie Müller hat Corona: Inzwischen ist ganze Familie infiziert

Bereits am Wochenende wurde bekannt, dass sich Melanie Müllers Ehemann Mike mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Auch die ehemalige Dschungelcamp-Königin hatte erste leichte Symptome gezeigt. Inzwischen hat auch die 32-Jährige ihr Testergebnis erhalten, welches ebenfalls positiv ausgefallen ist.

Ganze Familie ist infiziert

Mittlerweile sei die ganze Familie erkrankt, wie der Ballermann-Star nun in einer Instagram-Story verrät. "Ich bin eingesperrt in Quarantäne, denn wir haben hier Corona, alle positiv", so Melanie Müller. "Es ist nicht schön, aber wir müssen durch."

Damit musste Melanie Müller auch ihren Auftritt beim Restart19-Konzert in der Leipziger Arena absagen, das am Samstag (22. August) stattfand. Des Ansteckungsrisikos sei sie sich aber bewusst gewesen: "Weil wir zusammenleben, gehen wir mal stark davon aus, dass ich das auch habe." Weswegen vorsorglich alle Familienmitglieder getestet wurden.