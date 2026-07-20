„Mel C“ hat geheiratet: Tränen bei starbesetzter „Spice Girl“-Hochzeit

Melanie „Mel C“ Chisholm und Chris Dingwall haben geheiratet. Die britische Sängerin gab dem australischen Männer-Model am Samstag, dem 18. Juli, in England das Jawort, wie zunächst die Vogue berichtete. Dem Magazin zufolge fand die Trauung auf dem Anwesen „The Country House“ eines Freundes in Cumbria statt. Mel C traute sich in Kleid, das von Beckham entworfen wurde Chisholms ehemaligen Spice-Girls-Bandkolleginnen Melanie Brown, Geri Halliwell-Horner und Emma Bunton waren laut Daily Mail bei der luxuriösen Hochzeit anwesend. Einzig Victoria Beckham konnte nicht teilnehmen, da sie mit ihrem Ehemann David aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten weilte. Symbolisch anwesend war „Posh-Spice“ allerdings schon - laut Vogue trug Chisholm an ihrem großen Tag ein Brautkleid, das von ihrer Freundin Beckham entworfen wurde.

„Es war eine Gabe von Victoria“, sagte ein Insider gegenüber der Daily Mail über das Brautkleid. „Die beiden stehen sich sehr nahe. Victoria wäre sehr gerne dabei gewesen, wenn sie gekonnt hätte.“ Rührende Rede von Mel B Melanie Brown soll die Gäste mit einer „wunderschönen“ Rede an ihre ehemalige Bandkollegin zu Tränen gerührt haben. Eine Quelle erzählte der Sun: „Mel B hielt eine Rede, die für viele Lacher und auch Tränen sorgte - sie war wirklich wunderschön.“ Obwohl sich Brown und Halliwell-Horner in der Vergangenheit entzweit hatten, sollen sie bei der Hochzeit ihrer gemeinsamen Freundin um einen freundlichen Umgang bemüht gewesen sein. „Geri war auch da, aber es gab keinerlei Spannungen zwischen ihr und Mel B“, so ein Insider. „Es war ein Tag, an dem Mel und Chris ihre Liebe zueinander feierten, und das war der Wunsch aller.“