Wieso Melanie C fast aus den Spice Girls rausgeflogen wäre

Am 26. Juni 1996 veröffentlichte die britische Kult-Girlgroup Spice Girls ihren Debütsong „Wannabe“ (womit die Single heuer ihr 30. Jubiläum feiert) und eroberte damit die gesamte Welt – und die Musikbranche. Plötzlich sorgten nicht mehr nur Boybands für Kreischalarm, „Girl Power“ hievte den Feminismus in das anklopfende neue Jahrtausend und das Pop-Genre erlebte ein Revival, das bis heute andauert. Die Spice Girls waren laut, frech, bunt – und vor allem eines: unzertrennlich. Freundinnen vor Liebhaber, so das Credo von Beginn an. Friendship never ends. Doch spätestens 1998, als Frontfrau Geri Halliwell die Band verließ, wurde klar, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Spice-Welt war. Dass der leuchtend strahlende Regenbogen endlich statt endlos war. Auch die Autobiographien der einzelnen Bandmitglieder, die seit der Trennung der Band erschienen, bestätigten: Die Beziehung zwischen Halliwell, Melanie Brown (Mel B), Victoria Beckham, Emma Bunton und Melanie Chisolm (Mel C) war komplizierter als die Fans glauben sollten.

Besonders zwischen Mel B und Halliwell flogen von Beginn an die Fetzen, was angeblich nicht nur auf die jeweils starken Charaktere, sondern auch auf eine missglückte Liebesbeziehung zwischen den beiden zurückzuführen sein soll. Doch auch mit anderen Bandmitgliedern gab es immer mal wieder Schwierigkeiten. So verriet Chisolm nun in einem aktuellen Interview, dass sie selbst beinahe aus der Gruppe geflogen wäre. Das überrascht, galt Mel C doch stets als die Ruhige, Disziplinierte und Unkomplizierte unter den Spice Girls. Wortgefecht zwischen Victoria Beckham und Mel C Grund dafür war ein hitziges Wortgefecht zwischen „Sporty Spice“ und Beckham („Posh Spice“) in den frühen Tagen der Band. Chisolm erinnert sich im Gespräch mit Podcaster Louis Theroux laut eonline.com, dass der Vorfall nach den legendären Brit Awards 1997 stattfand. Damals gewannen die Spice Girls zwei Awards und eröffneten die Show, „Spicemania“ hatte gerade erst begonnen. Nach der Preisverleihung, so Chisolm, befand sich die Band in ausgelassener Stimmung. Doch auf dem Weg zu ihrem Auto eskalierte die Situation. „Wir waren gerade auf dem Weg, unser Auto zu finden, und was auch immer die Situation war, ich drehte mich einfach um und sagte: ‚Victoria, f**k off‘,“ erinnert sich die heute 52-Jährige. Was zu diesem emotionalen Ausbruch führte, verriet Sporty Spice allerdings nicht.

Mel C: „Es war ein wirklich ernster Moment“ Damit war es aber nicht getan: „Ich bin nach Hause gegangen, habe geschlafen und bin am nächsten Morgen aufgewacht – und ich war in großen Schwierigkeiten“, gestand Chisolm im Interview. Besonders Halliwell und Mel B hätten ihr gesagt, sie seien von ihrem Verhalten „angewidert“ gewesen; auch Simon Fuller, der damalige Manager der Band, hätte sie daraufhin zur Rede gestellt. Ihre Aussage Beckham gegenüber stellte eine reale Bedrohung für ihre Position in der Band dar, betonte Chisolm im Interview: „Es war ein wirklich ernster Moment. Ich hätte rausfliegen können.“ Und: „Mir wurde unmissverständlich klargemacht, dass ich nicht mehr da sein würde, sollte so etwas noch einmal passieren. Das hat mich total verunsichert.“