Melanie Griffith: Pikante Enthüllung über Alec Baldwin

Lang ist’s her: 1988 versuchte Melanie Griffith in "Working Girl" als Sekretärin Tess McGill in der Investment-Branche Karriere zu machen. Alec Baldwin (60) gab damals in einer seiner ersten größeren Rollen ihren untreuen Freund. Doch erst jetzt verriet Griffith, dass sie damals verzweifelt versuchte, auch privat bei ihrem Co-Star zu landen.

Griffith kassierte von Baldwin einen Korb

" Alec Baldwin ist attraktiv und charmant und ich habe mich so in ihn verknallt", erzählte die 61-Jährige nun beim 30-jährigen Jubiläum des 80er-Kultfilms gegenüber dem Hollywood Reporter.

Sie habe von Baldwin allerdings eine Abfuhr erhalten. "Er wollte nichts von mir", gestand Griffith. "Und ich so: 'Oh, komm schon, lass uns eine Romanze haben!' Aber, nein. Alec sagte: 'Ich kann nichts mit jemandem anfangen, mit dem ich zusammenarbeite.'"

Stattdessen habe sie dann angefangen, den CEO Liam Dalton zu daten, der ihr von "Working Girl"-Regisseur Mike Nicholls vorgestellt wurde. Dalton hatte die Aufgabe, Griffith zu beraten und auf ihre Rolle vorzubereiten.