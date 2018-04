Melania hatte Geburtstag: Präsident befeuert Ehekrise mit Geschenk

Romantisch geht anders: Am 26. April feierte Melania Trump ihren 48. Geburtstag. Nur mit ihrer Familie wollte sie diesen Abend verbringen, so ihre Pressesprecherin. Ihr Mann war an diesem Tag auch dem Sender Fox News zugeschaltet, um ein Interview zu geben.

Zu viel zu tun, um großes Geschenk zu besorgen

Im TV gratulierte Trump der First Lady zum Geburtstag. Auf die Frage, was er ihr schenkt, erklärte der US-Präsident, dass er lieber nicht näher darauf eingehe, weil es ihm Ärger einbringen könnte. Er habe nämlich zu viel zu tun, um große Geschenke zu machen.

"Ich habe ihr eine wunderschöne Karte und wunderschöne Blumen besorgt", so Donald Trump schließlich.

Nach den Sex-Skandalen um zwei Frauen nicht unbedingt ein Liebesbeweis an Melania. Die beide hatten erklärt, während Trumps Ehe eine Affäre mit ihm gehabt zu haben.

Die von US-Medien immer wieder heraufbeschworene Ehekrise des First Couple befeuern die lieblosen Geburtstagswünsche jedenfalls nun zusätzlich. Immerhin für eine Gratulation via Facebook hat es aber gereicht.