Melania Trump nach Tod ihrer Mutter Amalija auf einer "Reise des Verlusts und der Trauer"

Die ehemalige First Lady der USA, Melania Trump, hat Ende letzter Woche in Begleitung ihres Ehemannes Donald Abschied von ihrer Mutter Amalija Knavs genommen. Bei einem Trauergottesdienst in einer Kirche unweit des Mar-a-Lago-Anwesens der Familie im US-Bundesstaat Florida gedachte die 53-Jährige ihrer Mutter als "Lichtblick in den dunkelsten Tagen", wie der Sender Fox News berichtete. "Sie feierte unsere Erfolge und gab uns in chaotischen Zeiten unerschütterliche Unterstützung", sagte Melania Trump dem Bericht zufolge in ihrer Rede am Donnerstag. "Unser Band war unzerstörbar."

Am Sonntag bedankte sich Trump bei ihren Fans und Followern in den Sozialen Medien für die Anteilnahme. "Im Namen meiner Familie möchte ich unsere tiefste Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung ausdrücken, die Sie uns während dieser Reise des Verlustes und der Trauer entgegengebracht haben", schrieb sie zu einem Foto von Knavs. "Wir werden die schönen Erinnerungen an meine geliebte Mutter in Ehren halten und ihr Licht für immer in unseren Herzen bewahren."