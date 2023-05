Mel B macht Andeutungen über Spice-Girls-Projekt - mit Victoria Beckham

Beckham schloss Reunion zunächst aus

Mel B verriet auch, dass die Spice Girls in einer Whatsapp-Gruppe in ständigem Kontakt stehen. Der letzte gemeinsame Auftritt aller fünf Spice Girls liegt mehr als zehn Jahre zurück, als Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012 auftraten.