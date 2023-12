Meghan verrät Prinz Archies große Gemeinsamkeit mit Queen Elizabeth

Queen Elizabeth sei laut Mirror in Besitz einer solchen hochwertigen Kamera gewesen und habe gerne Pferderennen geknipst. Zum Welt-Foto-Tag am 19. August 2021 hatte der Buckingham-Palast etwa Bilder der Monarchin beim Fotografieren veröffentlicht. In der kleinen Serie war die Monarchin beispielsweise mit einer kleinen gelben Kamera im Jahr 1982 im Südsee-Inselstaat Tuvalu beim Knipsen zu sehen.

Mit einem ähnlichen oder sogar demselben Apparat fotografierte Ihre Majestät auch schon im Jahr 1977 in Australien, wie auf einem Schwarz-Weiß-Bild belegt ist. Ein weiteres schwarz-weißes Bild, das aus den frühen 50er-Jahren stammen dürfte, zeigt sie und zwei ihrer Kinder - wohl Charles und Anne - mit einer deutlich älteren Kamera.

Bei den Royals gilt aber eigentlich Prinzessin Kate als größte Hobby-Fotografin. Die 41-Jährige teilt oft selbstgeschossene Fotos von ihren Kindern zu deren Geburtstagen.

Was Archie statt eines neuen Fotoapparates zu Weihnachten unter dem Baum fand, ist unklar. Im Jahr 2020 gab es von der Queen ein praktisches Geschenk. Sie habe gefragt, was sich der Kleine zu Weihnachten wünsche, erzählte Prinz Harry ein paar Wochen später dem Late-Night-Moderator James Corden. Daraufhin habe Meghan gesagt: "Ein Waffeleisen." Und die Queen habe ein Waffeleisen geschickt. "Er liebt es", sagte Harry bei einer Stadtrundfahrt in einem offenen Doppeldeckerbus durch Los Angeles.

Sein Sohn frage jeden Tag nach dem Aufstehen: "Waffeln?" Und auch er esse zum Frühstück immer Waffeln: "Etwas Joghurt, etwas Marmelade, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, etwas Beeren, vielleicht Honig oder Sirup drauf."