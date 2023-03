Meghan und Kate: Wenn es um ihre Kinder geht, ticken sie sehr unterschiedlich

In der nicht autorisierten Sussex-Biografie "Finding Freedom" wird der Ausstieg von Meghan und Harry aus dem britischen K√∂nigshaus beleuchtet. Darin wird zudem behauptet, dass Meghan w√§hrend ihrer Zeit in London das Gef√ľhl gehabt habe, dass man von ihr erwarte, ihren Sohn Archie nach seiner Geburt "auf dem Silbertablett zu pr√§sentieren." Auch als es um die Taufe ihres erstgeborenen Kindes ging, habe sich die ehemalige Schauspielerin unter Druck gesetzt gef√ľhlt.

Weil sie sich entschied, das Ereignis privat zu halten, sei Meghan von Mitgliedern der K√∂nigsfamilie kritisiert worden. Einige, namentlich nicht genannte Royals, h√§tten sich ‚Äď ebenso wie britische Medien ‚Äď dar√ľber beschwert, dass Meghan damit eine Tradition gebrochen habe, als sie auf ein Fernbleiben der Presse bei der Taufe insistierte.

Meghan w√ľnscht sich mehr Freiheiten f√ľr ihren Nachwuchs

Ein ehemaliger k√∂niglicher Berater von Herzogin Meghan erinnert sich in Tom Quinns neuem Buch "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" an Meghans vermeintliche Reaktion auf das royale Leben. Als Meghan Markle in die k√∂nigliche Familie eintrat, wusste sie, dass ihr Leben nie wieder dasselbe sein w√ľrde. Wie sehr es sich √§ndern w√ľrde, habe sie aber nicht geahnt. Wie auch von Kate wurde von Meghan erwartet, sich an das Protokoll zu halten. Im Gegensatz zu Catherine soll die US-Amerikanerin aber wesentlich mehr mit den strengen Vorschriften am Hof gehadert haben als Prinz Williams Frau.

"Meghan hasste es, vom k√∂niglichen Protokoll kontrolliert zu werden", behauptet der ehemalige Mitarbeiter der Herzogin. Kate k√∂nne viel besser damit umgehen, weil sie "nicht Meghans messianische Tendenzen hat". Dass sich auch ihre Kinder an das Protokoll zu halten haben, w√ľrde Catherine hinnehmen. Prinz William habe sich darauf eingelassen, "weshalb George und Louis und Charlotte so konventionell sind und etwas wie aus den 1950er Jahren aussehen", so der ehemalige Royale Berater.

Herzogin Meghan w√ľrde aber darauf Wert legen, ihren Kindern m√∂glichst viele Freiheiten zu einzur√§umen. "Meghan will etwas anderes f√ľr ihre Kinder ‚Äď sie will die amerikanische Freiheit, zu tun und zu sagen, was sie will, und zu gehen, wohin sie will", betont der Insider.