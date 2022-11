Meghan und Harrys unüblicher Weihnachtsbrauch

2016 wurde das Paar Anfang des Monats beim Kauf einer Nordmanntanne im Wert von 65 Pfund von Pines and Needles im Battersea Park im Süden Londons gesehen. Ebenso verhielt es sich 2020, als Meghan und Harry dabei gesichtet wurden, wie sie ihren Weihnachtbaum am 3. Dezember in der Nähe ihres Hauses in Montecito kauften. "Meghan und Prinz Harry kamen heute zu meiner Arbeit und wir verkauften ihnen ihren Weihnachtsbaum", twitterte damals ein Angestellter. Mal sehen, ob es auch dieses Jahr schon so früh einen Weihnachtsbaum gibt.