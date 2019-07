Meghan und Harry: Überraschungsauftritt beim Baseball

Gut gelaunt zeigten sich sich Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) bei einem Baseballspiel in London - dabei befindet sich die frisch gebackene Mutter eigentlich noch in der Babypause und müsste keinen öffentlichen Auftritte wahrnehmen. Doch das Match der amerikanischen Major League wollte sie sich wohl nicht entgehen lassen.

Geschenke für Archie

Die New York Yankees spielten in London gegen die Boston Red Sox und brachten sogar Geschenke für den jüngsten Royal mit: Von jeder Mannschaft gab es ein sportliches Mini-Trikot, als das Paar die Spieler vor Beginn in den Kabinen besuchte.