Gedenkfeier zum 1. Queen-Todestag: Meghan und Harry eiskalt ausgeladen

Meghan und Harry werden aber, wie es heißt, nicht dabei sein.

Mehrere Quellen behaupten, der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten von hochrangigen Mitgliedern des Königshauses keine "Aufforderung" erhalten, an der Ehrungsveranstaltung am 8. September teilzunehmen, obwohl das Paar plante, am Tag danach zu ihren Invictus Games in Düsseldorf, Deutschland, aufzutreten.

"Wenn sie in keinen dieser Pläne einbezogen werden, werden sie einen Weg finden, die Bedeutung auf ihre eigene Weise hervorzuheben", stellt ein Insider gegenüber The Sun klar.

Das Königshaus und die Sussexes haben sich zu den Berichten bisher nicht geäußert.