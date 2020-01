Meghan und Harry kehren strahlend aus Kanada zurück

Die Winterpause von Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ist nach wochenlanger Sendepause vorbei. Am Dienstag zeigte sich das Paar frisch und erholt beim Besuch des Canada House in London. Passend, ihren Urlaub mit Sohn Archie verbrachten die Sussexes nämlich an einem See im kanadischen Bundesstaat British Columbia.