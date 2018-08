Meghan: Nur ein Prozent der Menschen hat diese Fähigkeit

In der Anwalts-Serie "Suits" hat Meghan Markle bereits schauspielerisches Talent bewiesen. Doch ihre Fähigkeiten vor der Kamera sind nicht alles, was die Herzogin von Sussex an Begabungen vorzuweisen hat.

Meghan hat die Fähigkeit der Ambidextrie. Der medizinische Begriff stammt aus dem Lateinischen und ist auf die Worte "ambo" (beide) und "dexter" (rechte Hand) zurückzuführen. Von Ambidextrie, auch Beidhändigkeit, wird demnach gesprochen, wenn beide Hände in sehr hohem Maße gleichwertig genutzt werden können bzw. genutzt werden.