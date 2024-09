Zufall? Nach Kates Videobotschaft kündigt Meghan Doku an

"Die letzten neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie", sagt Kate in einem kürzlich veröffentlichten Video. In dem Clip sieht man sie mit ihrer Familie in der Natur spazieren gehen, sie fährt Auto und spielt mit ihren Kindern am Esstisch. Kate kündigt an, dass sie alles tun werde, um krebsfrei zu bleiben. Auch wenn ihre Chemotherapie abgeschlossen sei, der Heilungsprozess werde noch lange andauern.