Wilde Nacht: Megan Fox ohne Verlobungsring, mit neuer Haarfarbe & Begleiter

Zuletzt hieß es, Megan Fox und Machine Gun Kelly würden ihre Beziehungskrise im Rahmen einer Online-Paarberatung in den Griff bekommen wollen. "Sie sind getrennt, aber Megan sieht, wo sie stehen. Sie will sehen, was sie retten können", berichtete ein Insider, nachdem Fox auf Instagram auf eine Trennung hingedeutet hatte. Er fügte hinzu, dass Machine Gun Kelly "sich wirklich versöhnen will".

Megan Fox ohne Verlobungsring auf Oscar-Party

Die Schauspielerin und der Musiker hatten sich im vergangenen Jahr verlobt. Im März dieses Jahres machte es dann den Anschein, als wäre die Beziehung gescheitert. Jetzt wurde Megan Fox bei einer Veranstaltung im Rahmen der Academy Awards solo gesichtet.