Megan Fox total verändert: "So sieht die Tochter des Teufels aus"

Die "Transformers"-Schauspielerin Megan Fox (35) wollte anscheinend mal etwas Neues ausprobieren und hat sich von ihrer schwarzen Mähne getrennt. Statt Ebenholz ist jetzt Grau bei ihr angesagt.

"So sieht die Tochter des Teufels aus", schreibt sie auf Instagram. Anscheinend ist dieser neue Look beruflich bedingt, denn sie verweist auf den Film "Johnny and Clyde", der im Frühjahr 2022 rauskommt.