Medienmogul Murdoch kündigte mit 92 Jahren fünfte Hochzeit an

Trotz vier gescheiterter Ehen will es Medienmogul Rupert Murdoch mit 92 Jahren noch einmal wissen: Am Donnerstag gab der Multimilliardär seine Pläne für die Hochzeit mit seiner 67-jährigen Freundin Elena Schukowa bekannt.

Das Paar will sich demnach im Juni auf Murdochs Weingut Moraga in Kalifornien trauen. Schukowa ist den New York Times zufolge aus Russland in die USA eingewandert und eine Molekularbiologin im Ruhestand.