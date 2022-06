Bericht: Vierte Scheidung für Medienmogul Rupert Murdoch

Medienmogul Rupert Murdoch und das Ex-Model Jerry Hall lassen sich laut einem Bericht der New York Times scheiden. Für den 91-jährigen Multimilliardär wäre es die vierte Scheidung; sein Sprecher wollte den Bericht am Mittwoch auf AFP-Nachfrage nicht bestätigen. Der gebürtige Australier hatte Hall im März 2016 in London geheiratet.

Die inzwischen 65-Jährige ist vor allem für ihre 21 Jahre andauernde Verbindung mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger bekannt. Sie hatte den Sänger 1990 auf Bali in einer Hindu-Zeremonie geheiratet, doch befand ein Gericht bei ihrer Trennung neun Jahre später, dass die Zeremonie rechtlich nicht bindend war. Hall und Jagger haben gemeinsam vier Kinder, Murdoch hat sechs Kinder.

Vermögen

Murdochs Vermögen wird vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf umgerechnet über 16 Milliarden Euro geschätzt. Zu seinem Medienimperium gehören einige der größten Zeitungen der Welt, darunter die Londoner The Times sowie die Boulevardblätter The Sun und New York Post.