Medienbericht: Tennis-Legende Boris Becker aus Gefängnis entlassen

Die Hinweise auf eine vorzeitige Freilassung von Boris Becker haben sich zuletzt verdichtet. Die britische Zeitung Mirror berichtete vor wenigen Tagen, der dreifache Wimbledon-Sieger solle nach Deutschland abgeschoben werden. Bereits Mitte November hatte die Sun geschrieben, der 55-Jährige komme vermutlich vor Weihnachten frei und müsse dann umgehend in sein Heimatland ausreisen. Beckers deutscher Anwalt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Boris Becker wieder ein freier Mann?

Jetzt berichtet RTL, dass Becker knapp eineinhalb Wochen vor Weihnachten aus dem britischen Gefängnis entlassen worden sein soll. Um 15 Uhr soll die Tennis-Legende am Mittwoch, dem 14. Dezember, am Flughafen in München landen und erstmals wieder deutschen Boden betreten, heißt es in dem Bericht. In Deutschland soll Becker laut RTL vorerst wohl keine Strafverfolgung drohen.