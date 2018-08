McDreamy, Dr. House & Co.: Diese TV-Ärzte wurden zum Kult

Ellen Pompeo alias "Dr. Meredith Grey"

Meredith Gray ist die Hauptfigur der US-Erfolgsserie Grey's Anatomy. Als Tochter der weltberühmten Chirurgin "Dr. Ellis Grey" wuchs sie stets in ihrem Schatten auf. Die Serie zeigt auf dramatische Weise ihre Entwicklung als chirurgische Praktikantin im Seattle Grace Hospital (später Seattle Grace-Mercy West und später Gray Sloan Memorial) bis hin zur Position der Leiterin der Allgemeinen Chirurgie. Kaum eine TV-Ärztin musste so viele persönliche Dramen in einer Serie durchstehen wie Dr. Grey, die auch Erzählerin der Serie ist. Ihre amouröse Verbindung mit "Derek Shepherd" (Patrick Dempsey) gilt als Höhepunkt der Serie. Obwohl Pompeos Auftritt nicht so hoch angesehen ist wie der einiger ihrer Co-Stars, hat Pompeo doch immerhin mehrere Nominierungen erhalten und wurde immer wieder bei den People's Choice Awards ausgezeichnet.