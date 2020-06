Max Giesinger: "Habe mich als Loser wahrgenommen"

Max Giesinger stammt aus Waldbronn bei Karlsruhe. Nach Jahren als Straßenmusiker und in Bands schaffte er es 2012 ins Finale der Castingshow "The Voice of Germany". Nach Differenzen mit seiner Plattenfirma veröffentlichte Giesinger sein Debütalbum "Laufen Lernen" in Eigenregie und mit Spenden der Fans. Sein erster großer Hit wurde 2016 "80 Millionen". Vor wenigen Tagen erschien ein Akustikalbum namens "Die Reise".