"Lady Diana?": Matthias Schweighöfer erntet Spott für neue Frisur

"Back to work" - also "Zurück an die Arbeit" - mit diesen Worten kündigt der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer auf Instagram ein neues Projekt an. Er teilte zudem ein aktuelles Foto von sich und Fans zeigen sich überrascht über den neuen Look des 41-Jährigen.

Matthias Schweighöfer: Spott für neue Föhnfrisur

Von seinem charakteristischen Lockenkopf hat sich Schweighöfer nämlich, zumindest vorübergehend, verabschiedet. Stattdessen zeigt er sich mit goldblonder Föhnfrisur, die bei seinen Followern unterschiedliche Assoziationen wach ruft.

"Lady Diana", meint ein User über die neue Mähne des deutschen Film-Stars. Ein anderer vergleicht Schweighöfer mit dem verstorbenen Schlager-Star Jürgen Marcus. "Prinz Eisenherz?", fragt sich jemand. Auch mit der schwedischen Tennislegende Björn Borg wird der Mime verglichen.

Auch sonst gibt es hauptsächlich spöttelnde Kommentare für die neue Frisur. "Natural Hair" - zu Deutsch: "Natürliche Haare", meint etwa jemand schnippisch.