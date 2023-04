Matthew Perry will Bemerkung über Keanu Reeves aus seinem Buch streichen

Der kanadische Schauspieler Matthew Perry (53), der als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" weltberühmt wurde, will eine abfällige Bemerkung über seinen US-Kollegen Keanu Reeves (58) aus künftigen Auflagen seines Buches streichen. "Ich habe eine dumme Sache gesagt", sagte Perry übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Wochenende bei einer Buchveranstaltung in Los Angeles. "Das war gemein von mir."

