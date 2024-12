Massenansturm auf Waffelladen wegen Influencer Nader Jindaoui

Mit der Ankündigung, bei einem Waffelgeschäft in Berlin-Gesundbrunnen aufzutauchen, hat Social-Media-Star Nader Jindaoui einen Massenansturm ausgelöst.

Sechs Kinder und Jugendliche seien in dem Gedränge leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei musste demnach einschreiten, weil es zu "tumultartigen Szenen" kam. Ein zehnjähriges Mädchen wurde nach den Angaben mit Brustschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Menschen sollen in dem Gedränge um sich geschlagen und das Kind getroffen haben. Ein achtjähriger Bub litt an Atemnot und musste laut Polizei aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Vier weitere Minderjährige bekamen demnach Atemnot und Kreislaufprobleme.