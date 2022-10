"Masked Singer": Aus für die "wunderschöne Waltraut"

Als sie die Anfrage für die Sendung bekommen habe, sei sie erst sehr überrascht gewesen. "Ich dachte: Wer kommt denn auf so eine Schnapsidee?" Nun sei sie aber "gottfroh" über die Erfahrung. Als Walross hatte Speidel den Song "What You Waiting For?" von Gwen Stefani gesungen. Für kommende Shows hatte sie nach eigenen Worten schon "zwei wunderschöne Liebeslieder" einstudiert, die sie nach dem Ausscheiden aber nicht mehr vortragen kann.