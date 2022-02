Was zum 50. Geburtstag von Kronprinzessin Mary von Dänemark geplant ist

"Mit einer Reihe von Veranstaltungen", darunter mehrere Ausstellungseröffnungen, Besuche im Zoo, in der Universität von Kopenhagen und einer eigenen Geburtstagsshow im TV, soll ihr Jubiläum begangen werden. "Wir freuen uns auf einen ganz besonderen Abend, der das große Herz der Kronprinzessin und ihr starkes Engagement für die Schwachen in der Gesellschaft und in der Welt widerspiegelt. Und nicht zuletzt ihren Mut, neue Wege zu gehen.", erzählt die TV 2-Redakteurin Henriette Ladegaard-Pedersen über die geplante Sendung zu Ehren Marys.

Und einen neuen Bildband gibt es auch noch. Die vierfache Mutter (Prinz Christian, 16, Prinzessin Isabella, 14, Prinzessin Josephine und Prinz Vincent, beide 11) berichtet darin auch über ihre Familie und ihre Verantwortung als Mama.

"Die Familie ist der Ort, an dem ich mich am meisten zu Hause und am meisten ich selbst fühle", zitiert die dänische Zeitschrift Her & Nu aus dem Buch. "Ich gehe davon aus, dass Kinder durch Liebe und Geborgenheit stark werden. Das Aufwachsen in einer königlichen Familie bedeutet auch, dass die Kinder aufgrund der Öffentlichkeit, die ihre Person umgibt, einige Überlegungen anstellen müssen", so die Prinzessin, die bereits in ihrer 2005 erschienen Biografie klar stellte: "Ich möchte zu hundert Prozent Mutter sein. Ich will nicht, dass meine Kinder von Kindermädchen erzogen werden. Sicherlich nicht."