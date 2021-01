Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy: Einigung im Scheidungsprozess

Wie Us Weekly berichtet, standen Olsen und Sarkozy in der Anhörung am Dienstag via Zoom einander von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Im Rahmen der Anhörung fragte die Richterin beide Parteien, ob "irgendwelche Probleme" vor Gericht zu erörtern seien - was sowohl Olsen als auch Sarkozy verneinten.

Ganz ohne Reibereien dürften die Verhandlungen aber nicht abgelaufen sein. "Wir haben sehr hart gearbeitet. Wir haben einen Beschluss erzielt", erklärte Olsens Anwältin.

Insider: Mary-Kate Olsens Vermögen gesichert

Mary-Kate Olsen und der Bruder des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy haben im November 2015 geheiratet. Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass US-Schauspielerin und Designerin die Scheidung von dem französischen Banker eingereicht hat. "Die Ehe ist eindeutig zu Ende", zitierte Page Six aus den Gerichtsdokumenten. "Die Beziehung ist unwiederbringlich zerbrochen."

Erst vor Kurzem hatte eine Quelle gegenüber Us Weekly berichtet, dass Olsen eine "eiserne Vorbereitung" auf die Scheidung hatte, und betonte, dass die "Geschäftsinteressen und Vermögen" des ehemaligen Kinderstars geschützt seien.