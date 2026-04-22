Mario Adorf: Wo und wann Begräbnis und Trauerfeier stattfinden

Schauspiel-Ikone Mario Adorf ist am 9. April im Alter von 95 Jahren gestorben. Laut der Bild-Zeitung wurde er bereits eingeäschert. Auch erste Details zur Trauerfeier sowie Beerdigung sind nun bekannt.

Abschied in München

Am 2. Mai soll in München eine Gedenkfeier für Adorf stattfinden, die im kleinen Kreis abgehalten wird, berichtet ebenfalls Bild. Die Wahl fiel auf die St.-Michael-Kirche. Der Trauergottesdienst um 14 Uhr richtet sich ebenfalls an enge Freunde, Weggefährten und die Familie. Danach wird es laut aktuellem Stand einen Empfang im traditionsreichen Hotel Bayerischer Hof geben.