Mario Adorf: Wo und wann Begräbnis und Trauerfeier stattfinden
Schauspiel-Ikone Mario Adorf ist am 9. April im Alter von 95 Jahren gestorben. Laut der Bild-Zeitung wurde er bereits eingeäschert. Auch erste Details zur Trauerfeier sowie Beerdigung sind nun bekannt.
Abschied in München
Am 2. Mai soll in München eine Gedenkfeier für Adorf stattfinden, die im kleinen Kreis abgehalten wird, berichtet ebenfalls Bild. Die Wahl fiel auf die St.-Michael-Kirche. Der Trauergottesdienst um 14 Uhr richtet sich ebenfalls an enge Freunde, Weggefährten und die Familie. Danach wird es laut aktuellem Stand einen Empfang im traditionsreichen Hotel Bayerischer Hof geben.
In München lebte Adorf lange Jahre gemeinsam mit seiner Ehefrau Monique Faye, mit der er seit 1985 verheiratet war. Auch seine Mutter verbrachte hier ihren Lebensabend.
Saint-Tropez: Die letzte Ruhestätte
Adorfs endgültige Beisetzung wird einige Wochen später in Saint-Tropez stattfinden, dem Geburtsort seiner Frau. Auf dem "Cimetière marin", einem malerischen Friedhof mit Blick auf das Mittelmeer, soll der Schauspieler im engsten Familienkreis seine letzte Ruhe finden. Auch Brigitte Bardot ist auf dem Friedhof beigesetzt.
Saint-Tropez war für Adorf und seine Frau über Jahrzehnte ein Rückzugsort. Das Paar verbrachte gerne die Sommermonate dort.
Verstorben ist Mario Adorf in seiner Wohnung in Paris. Nach kurzer Krankheit sei er friedlich eingeschlafen, wie sein Management bestätigte.
Kommentare